AMLO informa que López-Gatell ya superó el Covid y retomó actividades

Aseguró que no hay en ninguna parte del mundo en el que se esté informando sobre la pandemia del coronavirus como el subsecretario.

"Yo celebro que ya se incorporó el doctor Hugo López Gatell. Ya estuvo hoy en la mañana en la reunión de gabinete, me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante, que ya está bien de salud. Hoy le aplaudimos".

"Lo demás es accesorio, es lo que tiene que ver con la política que si está bien, está mal y como el doctor Hugo López Gatell es el que ha estado la cara informando desde hace mucho tiempo. No creo que haya un país en el mundo y ofrezco disculpas por decirlo, pero no creo que haya un país en el mundo en el que se haya informado más de manera sistemática, permanente sobre la pandemia, todos los días. No hay , ojalá y me ayuden ha hacer la investigación".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que el subsecretario ha estado expuesto por estar más de un año informando sobre la pandemia, y acusó que hay medios que lo cuestionan y lo atacan.

"Ya mañana va a estar el aquí (en el Pulso de la Salud), y a lo mejor va a contestar lo que están planteando (acerca de que se le vio en la calle a pesar de que aún era positivo a Covid)", aseveró.