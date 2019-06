AMLO: inaceptable recomendación de CNDH por estancias infantiles

Cd. de México.

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las estancias infantiles es inaceptable, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Con el argumento de que primero los reporteros debían leer la recomendación y la respuesta, el Mandatario dijo que en otra ocasión abundaría más en el tema.



"Es inaceptable, es una vergüenza que haya emitido esa recomendación", dijo.



"No podíamos, precisamente por respeto a los derechos humanos, aceptar esa recomendación, es como el mundo al revés".



El 10 de junio, la CNDH emitió su primera recomendación al Gobierno federal por la suspensión de recursos a las estancias, argumentando que se violan derechos humanos de los niños.



Esto, porque se dejó al desamparo a los niños al no recibir educación, además de que está comprobado de que cerca de 7 mil no fueron censados. Aunado a que se ha dejado sin empleado a decenas de maestros y cuidadoras.



La Secretaría del Bienestar y Hacienda, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no aceptaron la recomendación, con el argumento de que el organismo se excede en sus facultades.