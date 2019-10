AMLO: Hay empresa interesada en avión presidencial

Cd. de México.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal dio a conocer que están en una etapa de revisión de la aeronave para que pueda ser comercializada en buenas condiciones.

López Obrador recordó cómo fue que el entonces Presidente Felipe Calderón decidió comprar la aeronave y la entregó como una "ofrenda" a su sucesor, Enrique Peña Nieto, para que lo estrenara.



"Es lujosísimo, faraónico, es como un regalo, como una ofrenda al Presidente electo, porque es el Presidente Calderón el que deja comprado el avión, luego le echan la culpa al Presidente Peña, pero la historia es esa, el que lo compra es el Presidente Calderón, claro que el Presidente Peña debió cancelar esa operación", expuso.



"No lo hizo y se compró ese avión carísimo, lujosísimo, un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, y nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México utilizar ese avión, habiendo tanta pobreza. Esto sirve para caracterizar cómo actuaban los gobiernos en los tiempos del neoliberalismo, no les importaba el pueblo, levitaban".



También criticó que sus adversarios se mantengan al pendiente de la venta del avión, la cual, dijo, se realiza con un proceso transparente revisado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



"Se solicitó a la ONU que nos acompañara en el proceso de venta, lo están haciendo. Se hizo una licitación, intervinieron empresas, al final hay ya una empresa interesada en la adquisición, esto requirió de elaborar avalúos, está en el proceso de revisión el funcionamiento del avión, porque no se puede vender algo que no esté en buen estado", comentó.



"Interviene la Secretaría de la Defensa en el arreglo del avión, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y hay plazos. Hasta ahora existe un comprador, no puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo y es procedimiento legal".



López Obrador comentó que en caso de que no se concrete la operación, se mantendrá en venta el aparato.



"En el caso de que al final no se haga la operación, de todas maneras va a seguir en venta (...). Nos pide la ONU que no se dé información, ya ellos tienen en sus manos el proceso de venta con las reglas. Y no sólo se va a vender ese avión se van a vender 73 aeronaves y ya empezó también el proceso (...)".



"Ojalá pronto podamos informar que se vendió ese avión. Ese día vamos a pasar aquí el video que se tiene de cómo era ese avión".



El Presidente comentó que había la opinión de que se quedara el avión más tiempo para que lo visitara la gente, pero él decidió iniciar el proceso de venta, que de por sí ha llevado varios meses.



"Imagínense si se demora más. Un avión de estos requiere mucho mantenimiento y también no se puede tener sin uso", dijo.



"¿Pensarían en bajar el costo?", se le preguntó.



"No, ya está establecido, porque es un proceso seguido por la ONU con toda transparencia", respondió.