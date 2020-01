AMLO hablará con Institutos de Salud para que servicios sean gratis

CIUDAD DE MÉXICO.

"Adelanto que se va a hablar con los directores y el personal de los institutos de salud, porque también en los institutos de salud el servicio va a ser gratuito, se les va a reponer lo que obtienen por las cuotas de cooperación, como se les llama".

Aseguró que el próximo jueves se presentará un plan general de salud en el que se informará qué gobernadores ya firmaron el convenio para el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Sobre los que no lo firmen, aseguró que respetarán su decisión. "Aquí se va a informar quiénes, de los gobernadores, han aceptado y quiénes han decidido no participar y se va a respetar la voluntad de los gobernadores. No es obligatorio, no es por la fuerza. No podemos tener una Constitución que establece derecho a la salud, una ley que habla de la gratuidad y en la práctica no hacerlo. Sería incumplir con la legalidad", destacó.