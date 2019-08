AMLO habla acerca del caso Rosario Robles

VALLE DE BRAVO

El bloqueo de las cuentas bancarias de la extitular de Sedesol, Rosario Robles, es parte del proceso de investigación por el caso de la Estafa Maestra, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La Fiscalía General de la República tiene ese proceso en curso, es probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar la investigación", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa mañanera.

No obstante, el Presidente López Obrador aclaró que no se puede condenar a nadie, "no se pueden hacer juicios sumarios" y será la autoridad competente la que resuelva.