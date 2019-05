AMLO: Gobierno no permitirá discriminación

Cd. de México.

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno representa a todas las personas y no permitirá la discriminación.

"Vamos a representar a todas las personas, a ricos y pobres, a quienes viven en el campo y la ciudad, de todas las clases, de todos los sectores, de todas las religiones, a libres pensadores, agnósticos, ateos, de todas las corrientes del pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género", afirmó en su conferencia matutina.



"Este es un Gobierno que representa a todas y a todos los mexicanos, por eso este día se trata este asunto que tiene que ver con las libertades y con no permitir la discriminación, independientemente de la forma de pensar de cada quien, tenemos que ser respetuosos de las libertades, no es un asunto de tolerancia, es un asunto de respeto a las libertades".



Durante su participación Alexandra Haas, titular de Conapred, informó que el Mandatario federal emitió un decreto para declarar el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia.



Destacó que, entre otras medidas, se impulsa la inclusión laboral -reforzando la norma mexicana de no discriminación- y los servicios de salud dignos.



En el marco de este día, en el Centro Histórico de la Ciudad de México varios edificios fueron iluminados con los colores de la comunidad LGBTTTIQ.