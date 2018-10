AMLO ganó en 2006: Roberto Madrazo P.

Villahermosa, Tabasco

Después de 12 años, el excandidato a la presidencia de la república del PRI, Roberto Madrazo Pintado, reveló que en sus actas de escrutinio de aquella elección presidencial, su paisano y entonces abanderado del PRD, Andrés Manuel López Obrador, aventajaba al panista Felipe Calderón Hinojosa, pero se quedó callado porque eso habría significado "dinamitar la vida democrática del sistema político".

Entrevistado por el periodista Emanuel Sibilla Oropesa en el programa "Telereportaje", el también ex gobernador de Tabasco afirmó que recibió presiones por Calderón Hinojosa, porque quería que él validara su triunfo con las actas del tricolor y como no lo hizo fue quien le fabricó mentiras, como lo del maratón de Berlín, aseguró.

"Muchos de ellos sí y se encargó muy bien Calderón de fabricarlo, yo competí con ellos, no reconocí a Calderón, porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI, en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI", aseveró.

Madrazo Pintado afirmó de manera categórica que AMLO aventajaba a Calderón: "En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. En las del PRI no lo sé", refirió.

El tabasqueño aseguró que no entregó las actas que él tenía a López Obrador porque nunca se las pidió, pero además pensó en algún momento que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) iba a ordenar el conteo de voto por voto, y entonces la victoria presidencial del 2006 hubiera sido para su paisano.

"Yo le apostaba a que hubiera recuento, si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para AMLO pero esa no era mi lucha, no era mi lucha entrar a ese debate porque yo tampoco tenía todas las actas", aseveró.

Sobre la decisión de no hablar sobre estas actas en aquella ocasión, Madrazo Pintado justificó: "¿Cuál era el costo?, era dinamitar la vida democrática del instituto, del sistema político, la vida democrática, yo no sé".

"No recuerdo de memoria pero era un porcentaje que no cambiaba el resultado oficial, podían haber impactado tal vez, podía haber hecho ruido tal vez, pero no cambiaba el resultado oficial. La tendencia es que iba arriba", insistió el excandidato presidencial.

El ex mandatario, quien fuera el candidato presidencial priísta en el 2006 y quien compitió contra Andrés Manuel López Obrador del PRD y Felipe Calderón del PAN, insistió en que no tenía el total de las actas de escrutinio de aquella elección "pero la tendencia favorecía a AMLO, cuando a mí me pide Calderón a través de varios de sus colaboradores que yo avale me negué, me negué porque no era correcto", reveló.

"Yo no podía reconocer que Andrés Manuel ganaba porque me faltaba información, pero la tendencia era clara, no podía darle la ventaja a Felipe Calderón porque tampoco tenía la certeza de que hubiera ganado Felipe Calderón, era como un fiel de la balanza pero con escasa información y para un lado o para el otro hubiera queda muy mal, hubiera dinamitado las cosas", apuntó.

En aquella elección presidencial el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue a favor del panista Felipe Calderón por un escaso margen de 0.58 por ciento de Andrés Manuel López Obrador.

SOBRE LA MUERTE

DE SU PADRE

Madrazo Pintado acusó a los ex presidentes de la república, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, de haber mandado a matar a su padre, Carlos Alberto Madrazo Becerra, quien en compañía de su madre perdieron la vida en un accidente aéreo el 4 de junio de 1969.

"Para mí sí, y no es una afirmación vana, superficial, están las fotografías que yo tengo en mi poder del avionazo, están los testimonios periodísticos, está lo que no se dijo de las cajas negras, que no sabía yo que no eran negras sino naranjas", señaló.

Sobre porque decidió seguir en el PRI luego de saber que estos priístas habían matado a sus padres, Madrazo Pintado, atajó: "Es que Díaz Ordaz, Echeverría, Peña, Enrique Ochoa, no son el PRI, es la burocracia del PRI. El PRI es un movimiento de ideas, es un movimiento de principios, es algo diferente que está en crisis".

Revelación. El exgobernador Roberto Madrazo Pintado y el periodista Emanuel Sibilla Oropesa, durante la entrevista radiofónica de ayer.