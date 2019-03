AMLO: Freno a revocación del mandato es como el desafuero de 2006

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego del freno de la iniciativa para la revocación del mandato en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la acción como algo semejante al desafuero que vivió en 2006, porque sus opositores no querían verlo en la boleta electoral.

"El que no quieran aprobar la revocación del mandato, argumentando de que no voy a ir en la boleta, es algo parecido a lo que me hicieron cuando me desaforaron. No querían que yo fuera en la boleta del 2006, inventaron que había incumplido la decisión de un juez, que había violado un amparo que había yo construido un camino para un hospital", dijo.

Durante su conferencia de prensa mañanera dijo que en ese entonces hubo línea y consigna desde Los Pinos "y una cosa vergonzosa del poder judicial".

Aclaró que no cambiará la fecha de la revocación del mandato, que se realizará en julio de 2021 con las elecciones federales, porque será una boleta aparte.

"Es una boleta aparte, es aprovechar que se va a llevar a cabo una elección para elegir al nuevo Congreso y otros cargos pero es una urna a parte donde lo único que se va a preguntar es que si quieren que continúe el presidente o qué renuncie, sí o no. Y ya es eso, la boleta", argumentó.