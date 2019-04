AMLO fija plazo de 6 meses para mejorar la seguridad en el país

Veracruz, Ver.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó un plazo de seis meses a partir de ahora para que mejoren las condiciones de seguridad en el país a través de que se cumplan con todos los programas sociales a la ciudadanía, el despliegue de la Guardia Nacional (GN) y que los gobiernos no sean corruptos.

Aunque los índices de violencia van a la alza y el primer trimestre del año es el peor en la historia en materia de homicidios, el mandatario argumentó que están estabilizando los índices y consideró que va a llevar a algún tiempo pero va a bajar la violencia.

"En seis meses ya van a estar operando todos los programas. Esto va a ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, la Guardia Nacional y cero corrupción en los gobiernos.

El presidente anunció que reforzará la seguridad en Veracruz tras el ataque que dejó 13 personas fallecidas en Minatitlán, además visitará este municipio el próximo viernes.

"Lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán y lo que ha venido pasando en varias partes, solo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz ese es mi compromiso como Presidente.

JUSTIFICA ALZA EN EL íNDICE DE HOMICIDIOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el alza de índices de homicidios en el país al decir que las bandas criminales no se constituyeron hace cuatro meses y sostuvo que se han mantenido las cifras de violencia en el país.

En conferencia de prensa mañanera tras una reunión de seguridad en el Puerto de Veracruz, el mandatario explicó que había una tendencia a la alza de los homicidios a finales de 2018 y eso se ha venido conteniendo.

Sin embargo, el domingo se registraron 55 homicidios en el país según las cifras presentadas por el propio presidente López Obrador.

"Ya no lo quiero decir porque van a decir que fue un día especial pero que hay otros días. Ya ven que ahora hay esta campaña, que no tiene percepción todavía, de que están muy alto el número de homicidios, pues sí por lo que estaba mencionando", dijo.

Sostuvo que lo que ha hecho su gobierno es mantener las cifras.

"Porque si la tendencia era hacia arriba. Ahí vamos poco a poco", afirmó.

Y también dirigió un mensaje a sus adversarios, de quienes dijo que lo andan "cucando" (provocando).

"Quieren detener el avance de la cuarta transformación no lo van a lograr aunque estén criticando. Los columnistas nos atacan un día sí y al otro también. Ellos fueron alcahuetes. Cuando se impuso hasta con la fuerza la mal llamada reforma educativa, ofendieron a los maestros y callaron todos como vasallos, cumpliendo la máxima del vasallo obedecer y callar. Por el memorándum. Vamos al debate vamos a seguir así, no vamos a pedirle frías a nadie", expresó.

NO REFORZARá SU PROTECCIóN

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador descartó de nueva cuenta reforzar su seguridad personal luego de que el cártel Santa Rosa de Lima le lanzara una segunda amenaza a través de una manta, la semana pasada.

"No, no el que lucha por la justicia no tiene nada que temer...", respondió el mandatario a pregunta expresa.

En conferencia de prensa en el puerto de Veracruz, donde realiza una gira de trabajo, el mandatario aseguró que la transformación del país "va y no habrá ningún paso atrás".

"No soy cobarde", dijo.