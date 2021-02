AMLO está enfermo de salud mental y emocional.-Hicks

"Deseo celebrar como mexicano el regreso del presidente a su función después de dos semanas de estar en aislamiento. Y con mucho pesar reconocer que tenemos un presidente enfermo, enfermo de salud física, de salud mental, salud emocional y salud espiritual.

Noticia Relacionada Logra Ancira acuerdo reparatorio con Pemex

"La expresión del presidente de la mañana entristece y duele, por eso afirmamos que está enfermo y está enfermo también de poder", manifestó el coordinador parlamentario en conferencia de prensa.

Agregó que la salud es un asunto integral y que López Obrador retornó a sus actividades, pero con el virus del odio, la soberbia y el intento de dividir a los mexicanos.

"Es más de lo mismo, está en el espejo retrovisor del Museo de Arqueología Política del siglo pasado, con modelos económicos y energéticos que sabemos que ya no funcionan, no ha entendido él que el pasado es un lugar de referencia, no lugar de residencia.

Añadió que la iniciativa preferente sobre energía será revisada con profundidad y espera que pueda modificarse a partir de la participación de los expertos en el Parlamento Abierto que se llevará a cabo el jueves y viernes de esta semana.