AMLO está bien de salud: Scherer

El Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien de salud y que no se ha practicado ninguna prueba para determinar si es positivo a Covid-19.

"El presidente no se ha hecho pruebas, no" dijo Scherer Ibarra en breve entrevista al salir de Palacio Nacional. En lo que va de la pandemia del coronavirus, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, y el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, han reportado que dieron positivo al nuevo virus.

Además de estos funcionarios de alto nivel, el pasado 12 de mayo Presidencia informó sobre el deceso de una persona por Covid-19 que trabajaba en la oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional. Este martes el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, reveló que luego de que uno de sus colaboradores dio positivo a Covid-19, se realizó una prueba y decidió aislarse como una medida de prevención ante un posible contagio. El colaborador de Murat que dio positivo a coronavirus lo acompañó en sus recientes viajes a la Ciudad de México; el pasado 13 de mayo el mandatario estatal asistió e intervino en la conferencia mañanera del presidente López Obrador.

NO TIENE SÍNTOMAS

Scherer Ibarra comentó que él tampoco se ha practicado ninguna prueba porque no tiene ningún síntoma. Sobre el reinicio de las giras de trabajo del Presidente, el Consejero Jurídico descartó que el titular del Ejecutivo use alguna de las aeronaves oficiales para su traslado. Comentó que en caso de viajar por aerolíneas comerciales, como habitualmente lo hace, el Presidente será respetuoso de las indicaciones sanitarias como la sana distancia, la limpieza de las manos y no descartó el uso de cubre bocas. "Si eso le pide la aerolínea, eso va a hacer. El Presidente es respetuoso de esas cosas", dijo.