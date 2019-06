AMLO; dispuesto a cambiar fecha de consulta de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo abierto a explorar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación de mandato, luego de que la oposición rechazó su propuesta para que este ejercicio se realice el 21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia.

"Si (los legisladores) no aceptan en marzo y no aceptan en junio durante las elecciones intermedias, se podrían ver otra fechas, nada más que se vea el compromiso que no haya un gastos adicional", planteó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

En este contexto, López Obrador indicó que la reforma electoral no será parte de su agenda sino hasta después de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato.