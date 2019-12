AMLO decepcionó a votantes y a quienes no lo apoyaron: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Este primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador decepcionó a sus votantes y a quienes no lo apoyaron pues a todos dio resultados "lamentables", aseguraron el líder del PAN, Marko Cortés y el líder de esa bancada en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, quien además dijo que este año se confirmó que el tabasqueño sí "es un peligro para México".

"Se ofreció seguridad y estamos en el año más violento en la historia de México", con 29 mil 574 víctimas de la violencia, más secuestros, más robos. Se esperaban resultados en economía y estamos en el peor arranque económico de un sexenio; mientras Estados Unidos crece, México decrece y está ya en recesión, acusó Cortés.

"Perdemos empleos, perdemos atracción de inversión y los mexicanos están decepcionados porque programas que sí funcionaban como el Seguro Popular, Estancias Infantiles, Pueblos Mágicos, simplemente por ideología decidieron cancelarlos".

"Lo que ha ocurrido es que en este gobierno en su soberbia no se deja ayudar, no escucha y eso es lo peor, que no se reconoce que las cosas van mal y ese es el primer requisito para poder corregir", agregó en entrevista en el marco de su participación en la llamada marcha anti-AMLO.

Para ambos panistas hay cero logros y lo peor, retrocesos a la vista, sobre todo en desmantelamiento institucional e intento de captura de los órganos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

"Este año "ha sido un fracaso. Mucha razón tuvieron quienes acuñaron aquello de que sería un peligro para México toda vez que, en tan sólo un año, ha llevado la economía a la recesión, elevó históricamente las cifras de inseguridad, decepcionó a muchos que votaron por él y ha alentado fobias que hoy tienen dividido al país. Los resultados demuestran que le quedó grande el puesto", sentenció Romero Hicks.

Hoy lo que hay es desazón, "crisis democrática e institucional, en seguridad, en materia económica, en política social, en política exterior y busca resolver todo con el protagonismo promocional de las conferencias de prensa matutinas así como con giras por todo el país plagadas de metáforas", agregó.

El diputado del PAN, quien no participó en la movilización, recordó que en seguridad, con 29 mil 574 víctimas de la violencia 2019 es ya el año más violento en la historia del país, y en economía no se logró crecer al 2% como prometió pero además el Presupuesto de Egresos 2020 continúa la tendencia de usar el gasto público "en proyectos electoreros, sin crecimiento económico ni inversión productiva", y con afectación a la población al cancelar programas de Estancias Infantiles, Pueblos Mágicos, Albergues para Mujeres Violentadas, Niños con Cáncer, Salud materna sexual y reproductiva, entre otros.

Mientras "la honestidad valiente de los miembros del gabinete del presidente está en entredicho por la sospecha de corrupción de algunos de ellos, como Bartlett Díaz, Director de la Comisión Federal de Electricidad", finalizó.