AMLO da prioridad a pueblos indígenas

Oaxaca, Oax.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gestión la prioridad en los programas sociales será la población indígena y afromexicana del país.

Al presentar el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, en el Centro de Convenciones de esta capital, dijo que se destinarán apoyos como nunca en beneficio de las comunidades originarias del país.

"Vamos a llevar a cabo acciones para beneficio de la gente más necesitada, la preferencia la van a tener los pueblos originarios; por ejemplo, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que los que no tengan trabajo serán contratados y se les va a pagar 3 mil 600 pesos mensuales mientras se capacitan, se va a aplicar al 100% en los pueblos indígenas".

El Presidente explicó que en el programa de becas para estudiantes de nivel básico, medio y superior, la preferencia la tendrán los estudiantes indígenas.

El Ejecutivo aseguró que en el caso del programa de pensiones para adultos mayores, en las comunidades indígenas estará destinado para personas a partir de los 65 años, y no de 68 como en el resto del país.

Alejandro Murat, quien recibió muestras de rechazo durante su discurso, expresó que en Oaxaca se pregona el federalismo, "no aquel que soy federalista cuando me va bien, pero centralista cuando no me toca nada". Destacó que el país tiene un Presidente, no a un hombre que sólo viene a administrar.

"[El Presidente] cuenta con Oaxaca, con los pueblos originarios, para empezar a reconstruir ese piso mínimo de desarrollo, para que todo México alcance los bienes de felicidad".

GIRA POR TRES DíAS

Al comenzar una gira de trabajo de tres días por Oaxaca, López Obrador aseguró que su gobierno, cada seis meses, dará apoyos para sembrar a comuneros ejidatarios o pequeños propietarios, y que los apoyos los recibirán de manera directa y sin intermediarios.