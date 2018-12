AMLO: Cuidamos relación con Estados Unidos

Cd. de México.

En su conferencia de prensa matutina, destacó la buena relación con el país vecino y afirmó que quiere cuidarla.

"Cuidamos mucho la relación con el Gobierno de Estados Unidos. Desde luego nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía, en el caso de los migrantes ya hemos dejado de manifiesto nuestros respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos", señaló.



El Ejecutivo federal sostuvo que siempre han actuado con prudencia ante temas de esa nación.



"No hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos, de dos posturas y preferimos abstenernos. Además, estamos buscando mantener siempre una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. No queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto, opinar sobre este asunto".



Trump aseguró esta mañana que cerrará la frontera sur por completo si los demócratas no avalan recursos para construir el muro fronterizo.



Asimismo, llamó a cambiar las leyes de migración en su país.



"Nos obligarán a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también cambiar las ridículas leyes de inmigración que someten a nuestro país. ¡Es difícil creer que haya un Congreso y un Presidente que lo aprobaría!" escribió a través de su cuenta de Twitter.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!