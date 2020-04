AMLO: Calderón debería de ofrecer disculpas por señalar a un médico como hermano de "El Chapo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que el ex presidente Felipe Calderón ofrezca disculpa pues ayer en su cuenta de Twitter señaló que se reunió con un presunto hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando se trataba de un médico del IMSS de Sinaloa.

Al pedir un mes de tregua a sus adversarios para superar la pandemia del coronavirus en unidad, el presiente López Obrador expresó: "No le hace que el ex presidente Calderón haya puesto (en Twitter) que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del Seguro, a lo mejor hoy ofrece disculpas, pero no le hace porque la gente sabe distinguir".

Ayer, Calderón preguntó quién era un hombre que aparecía en una foto durante una comida de López Obrador en Badiraguato, Sinaloa.

Tras la pregunta que lanzó el expresidente, el panista Jorge Triana le respondió que era Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El comentario de Calderón y Triana fue replicado y difundido por otros panistas, como Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, esposa de Calderón.

Por la noche, Beatriz Gutiérrez, esposa de Andrés Manuel López Obrador, señaló que la persona de la imagen era un médico, por lo que era falso. claró: "#BastaDeFakeNews El señor de la foto (omitimos su nombre) es en realidad un médico de Villa Unión, Mazatlán".

En ese mensaje colocó la foto que subió el ex presidente Calderon, así como la respuesta de Triana y una credencial del hombre en cuestión. Después de la polémica, hoy López Obrador pidió a Twitter "que se aplique" ante las noticias falsas