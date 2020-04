AMLO busca una dictadura para adueñarse del Presupuesto: PRI

La bancada del PRI acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar "la imposición de una dictadura" con su iniciativa "para adueñarse del presupuesto" y ejercerlo como patrimonio personal, sin procesos de fiscalización, ni evaluación de resultados, afirman.

El vicecoordinador y vocero de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes Landa, advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada al Congreso es "para adueñarse del Presupuesto (y) es un atajo en su ruta de imponernos una dictadura". "Además de violatoria de la Constitución, esa propuesta denota el interés por asumir funciones exclusivas de la Cámara, y a esa invasión de atribuciones, o atajo a la dictadura. Es a lo que se refería el mandatario cuando dijo que el coronavirus le vino como anillo al dedo", expuso el priísta. "Como decimos los abogados, señor Presidente: a confesión de parte, relevo de pruebas. "Con todo el respeto que se merece señor Presidente, si no ha podido usted con las tareas como titular del Poder Ejecutivo, ¿cómo ahora quiere asumir las del Legislativo?", acusó el legislador en un video.

En su mensaje Yunes consideró que la propuesta "simboliza el desprecio presidencial a nuestra Constitución, la que juró cumplir y hacer cumplir, y cuyo artículo 74 dice: que la facultad de aprobar y modificar el Presupuesto es exclusiva de la Cámara de Diputados. Durante mis poco más de 13 años de vida parlamentaria, me ha quedado perfectamente claro que el Presupuesto es la facultad de la Cámara Baja". Ese, agregó, es "el mecanismo de contrapeso al Presidente, se llame Andrés, se llame Enrique o se llame Felipe".

Además consideró una "mentira" que López Obrador requiera manejar el presupuesto para afrontar a la pandemia de Covid-19, pues "desde enero ha tenido el tiempo y el dinero para ello, y no lo ha querido hacer".

"Que nos diga la verdad el Presidente, él quiere adueñarse del dinero público para financiar una manada de elefantes blancos, como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya", dijo.

Yunes criticó que en sus conferencias por la mañana el mandatario "con toga, con mazo (sic) y con birrete", dicta sentencias políticas contra quienes piensan diferente o incluso, contra quienes con "su modito de hacer las cosas a usted les desagrada". En tanto, el foro virtual realizado la víspera, la diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, acusó al presidente López Obrador de mezquindad y de incurrir en "chicanadas jurídicas", pues la ley ya le permite tomar decisiones económicas y presupuestales en situaciones de contingencia pero no lo ha hecho.

"No quiere que haya declaratoria de contingencia porque eso permitirá a empresas y trabajadores negociar una disminución de sus salarios y obligaría a pagar al menos un salario mínimo", expuso la también secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Los mecanismos para enfrentar ese tipo de situaciones ya están previstas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y son justamente para evitar los problemas que estamos viviendo, dijo. "Pero hay una especie de mezquindad en el Ejecutivo, que dice no lo voy a hacer, voy a cambiar por un sinónimo y en la ley no hay sinónimo que valga eh...o dice eso, o no aplica. Es una chicanada", afirmó.

El articulo 42 y 427 y 429 de la LFT establecen que en si las autoridades competentes emiten una declaratoria de contingencia sanitaria, los patrones no requerirán aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. (El SMG es de 123.22 pesos para todo el territorio nacional, 185.56 pesos para la zona norte y fronteriza).

Sin embargo en marzo la Secretaría de Salud emitió un acuerdo sobre las medidas preventivas para controlar los riesgos para la salud relacionados con el virus Covid-19 y aunque ha sesionado el Consejo General de Salubridad, no se ha emitido declaratoria de contingencia sanitaria en los términos de la ley.