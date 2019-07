AMLO asegura que terminó conflicto de la Policía Federal

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el conflicto con elementos de la Policía Federal que se oponían a incorporarse a la Guardia Nacional se resolvió.



Tras reiterar que hubo "mano negra" en las protestas, el Mandatario dijo que continuará selección para integrar la Guardia.



"Ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la PF. Agradecer mucho a los ciudadanos porque ellos son los que nos ayudan con su participación. No se sostiene ningún movimiento si no hay apoyo o respaldo ciudadano y, en encuestas, en mediciones, se manifestaba la inconformidad de la gente con un grupo de la Policía Federal", afirmó.



"Ya se resolvió el asunto, va a continuar la selección para que los que lo deseen pasen a formar parte de la Guardia Nacional, siempre y cuando reúnan los requisitos y los que no puedan participar en la Guardia Nacional van a tener otras ocupaciones, lo que hablábamos de la vigilancia en oficinas públicas y otras tareas, pero no se despide a nadie".



López Obrador reiteró que en algunos casos, los federales actuaron por no contar con la información suficiente y fueron desinformados de que se les iba a correr, a quitar sus prestaciones y que desaparecía su fuente de trabajo.



Indicó que hoy se difundirán los acuerdos alcanzados y dijo que los elementos que no acepten están en su derecho.



"Se va a difundir el acuerdo hoy y hay mesas de información en las sedes de la Policía Federal y se está informando y se están inscribiendo para participar muchos".

"Los que no acepten están en su derecho. No siempre hay que decir que sí, somos libres, cada quien puede hacer lo que considere más conveniente. Pienso que se avanzó con el acuerdo, pero siempre va a haber diferencias, porque eso es también consustancial a la democracia".



Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo señaló que se registró una manipulación en redes sociales con 'bots'.



"La gente está muy avispada, es un fenómeno increíble. Pueden montar una campaña e inundar las redes con mensajes en contra y con la utilización de robots, pero no pasa nada, no tienen buenos resultados por los ciudadanos", dijo.



Aclaró que señalamientos sobre que jóvenes "ninis" ganarán más que elementos de la Guardia son mentiras y calumnias, pues en la nueva corporación de seguridad van a tener salarios de 19 mil pesos mensuales, más prestaciones y seguridad social.



Tras varios días de negociación, representantes de elementos inconformes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alcanzaron anoche los primeros acuerdos, entre los que destacan la eliminación de las cuotas por "operatividad".



En el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, el subsecretario Ricardo Mejía acordó con los agentes una minuta de 11 puntos que representan los ejes transversales en los que trabajará la mesa de diálogo durante el proceso de transición.