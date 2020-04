AMLO anuncia plan emergente para atender Covid-19; lanza convocatoria para contratar médicos

El mandatario reconoció que se tiene un déficit de especialistas para enfrentar la epidemia y que esto fue una herencia del periodo neoliberal; se comprometió a que desde el lunes los médicos firmarán contrato, ofrece pago adelantado de un mes y viáticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan emergente para contar con médicos y enfermeras que puedan atender a enfermos graves de Covid-19.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador reconoció que se tiene un décit de especialistas para enfrentar la epidemia, y esto fue una herencia del periodo neoliberal.

"Uno de los rezagos que tenemos, una de las herencias nefastas del periodo neoliberal es la falta de médicos especialistas en el país, no tenemos todos los médicos especialistas que requiere el país, ojalá y esto lo alcancen a internacionalizar los que defendían y siguen defendiendo ese modelo inhumano cuyo propósito fundamental era el sacar provecho personal, el saqueo, la corrupción, ahora tenemos que enfrentar esta carencia y si no tenemos en general el número de especialistas que se requieren, como se comprenderá, no tenemos el número de especialistas que se requiere para enfrentar la epidemia, sobre todo los especialistas para terapia intensiva, entonces vamos a fortalecer un plan emergente", explicó López Obrador.

Detalló que este plan emergente es para contar con los especialistas o personal médico capacitado en la atención de terapia intensiva.

Hasta ahora hay mil médicos especialistas y se espera tener 10 veces más. "Hago un llamado a todos los médicos a que nos ayuden porque es una convocatoria a la formación, a la capacitación en esta especialidad, en esta materia y que podamos contar pronto con todo el personal especializado", explicó López Obrador.

Incluso esta misma tarde en la conferencia de prensa de las 19:00 Horas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell va a informar de las contrataciones sobre cuánto ganarán, y se les pagará un mes de sueldo anticipado así como sus viáticos. "Desde el lunes van a estar los cheques y ese es mi compromiso, y que desde el lunes esté el dinero, queremos que se apuren y no tarden mucho en llegar, si lo hacen el martes y el miércoles y empezamos con la formación".