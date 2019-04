AMLO afirma que no se cobrará a estados por usar la Guardia Nacional

México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en los documentos que se analizan para las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional sí se establece el pago de estados y municipios para este servicio, "con lo que no estamos de acuerdo, sí existe, pero ya se va a quitar".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal dijo: "El documento que se analiza sí establece el pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, con lo que no estamos de acuerdo, sí existe, pero ya se va a quitar para que no haya ninguna duda".

López Obrador explicó que el Gobierno de México va a ir rectificando, "vamos a ir corrigiendo, vamos, que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca".

Detalló que al igual que ocurrió con algunos casos en las listas de precios de los combustibles que se ofrecen en las gasolinerías, "vamos a ir corrigiendo, mejorando, pero hay la voluntad de actuar con limpieza y honestidad en este caso y en todos, nos podemos equivocar, pero no hay mala fe, podríamos estar rectificando en todos los casos como en el de las gasolineras, se reconoce, se rectifica", dijo el Presidente.