AMLO admite corrupción e inexperiencia con entrega de fertilizantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que durante el periodo del exgobernador Héctor Astudillo Flores, el programa de fertilizante gratuito para los productores de maíz en Guerrero tenía muchos vicios porque "no se aplicaba bien, no era universal, no le llegaba a todos y había corrupción".

"El primer año hubo resistencias, también nosotros no operamos adecuadamente, no se tenía la experiencia suficiente, pero a esto se sumó el que había intereses con el anterior programa y no les gustó que se manejara el programa de fertilización en Guerrero también con esta idea de entregar directamente al productor su fertilizante", expresó AMLO durante un evento realizado esta tarde en la cabecera municipal de San Luis Acatlán.

Recordó que el primer año que el programa de fertilizante fue entregado por su gobierno, hubo protestas en Guerrero y bloqueo en carreteras para impedir que arribara el insumo agrícola.

No obstante, dijo que este tercer año ya no hubo problemas y remató: "Estoy muy contento porque con la lluvia y con el fertilizante están muy bien los maizales, las milpas y va a haber una buena cosecha de maíz en Guerrero como no se veía en mucho tiempo, por el apoyo que significa el fertilizante. Ya es nada más seguir con el programa y consolidarlo", indicó.

El presidente López Obrador recorrió tres de los 21 municipios que conforman la región de la Montaña y sobre la carretera federal Tlapa-Marquelia bajó hacia la región de la Costa Chica, donde terminó su recorrido en San Luis Acatlán.

En este emblemático lugar donde nació el profesor guerrillero Genaro Vázquez Rojas, AMLO anunció que también tiene que consolidar el programa de becas para estudiantes de escasos recursos de nivel universitario y que a la fecha suman más de 300 mil beneficiarios.

"Que sigan destinándose a estudiantes de familias humildes, de familias pobres, que son los que más lo necesitan", expresó.