AMLO acusa de “campaña negra”; Yunes arremete contra hijos del tabasqueño

XALAPA, Ver. (apro).- El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que los ataques del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares forman parte de una “campaña negra” como en el 2006, sólo que en ese entonces eran patrocinadas por el PAN, y ahora las auspician el mismo blanquiazul y el PRI.

Sobre el debate al que lo emplazó Yunes Linares, López Obrador dijo que no caería en provocaciones, porque –insistió– la mafia del poder sólo quiere “testarearlo”.

“Recapacita Yunes, que no se enoje, no es para tanto, es nada más ejercer mi derecho a criticar, mi derecho a disentir, ¿qué, me voy a quedar callado, voy a venir aquí y no voy a hablar sobre estos temas, como el nepotismo?”, lanzó el precandidato.

El tabasqueño, arropado por sus simpatizantes, dijo que el nepotismo más grave es el de Veracruz.

“Es Yunes gobernador, un hijo presidente municipal de Veracruz y el otro hijo ahora candidato a gobernador, al que le van a entregar la gubernatura, es decir, el papá le entrega al hijo”, dijo.

Yunes Linares reviró que la irritación de López Obrador era entendible, y soltó: “Cuando me busques, loco, aquí voy a estar”.

En un video que la oficina de prensa de Yunes Linares envió el jueves a la medianoche, el gobernador panista fustigó que mientras sus hijos se dedican al servicio público y “trabajan”, los hijos del tabasqueño son unos “vividores” que ni siquiera tienen empleo, ni tampoco continúan con preparación académica.

“El loco de López Obrador no deja de pensar en mí, se mete con mis hijos, que si la candidatura, que si la monarquía. Yo le pregunto a López Obrador: ¿en qué trabajan tus tres hijos mayores de edad?, ¿de qué viven?”. Son vividores como tú, cobran en Morena, tus hijos no tienen oficio ni beneficio”, cuestionó.

López Obrador insistió en que sería atroz que Yunes Linares le entregara la gubernatura a su hijo.

“Toco madera, pues serían actos de nepotismo, como en su tiempo los hizo el presidente Porfirio Díaz o como ahora lo pretende el exgobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, quien quiere heredarle la gubernatura a su esposa”.

Por tercer proceso electoral consecutivo en Veracruz (elecciones a gobernador 2016, elecciones a alcaldes 2017 y ahora en el arranque del proceso electoral federal 2018), el clima de hostilidad y mutuas descalificaciones suele concentrarse entre el propio López Obrador y Yunes Linares, en donde un protagonista indirecto, pues siempre es mencionado por ambos políticos, es el exgobernador priísta Javier Duarte, hoy recluido en la Ciudad de México, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y desvío de recursos.