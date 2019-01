AMLO abrirá los archivos secretos del Cisen

México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se abrirán los archivos secretos que fueron generados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), "no va a haber reservas, se van a poder concentrar todos los expedientes, se los adelanto".

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que está por firmar el decreto para que se abran todos los archivos y que había una parte del archivo nacional del país reservado, pero todos se abrirán.

Interrogado sobre si ha tenido la oportunidad de leer o tener en sus manos su expediente del Cisen, señaló que hasta el momento no lo ha hecho, al tiempo que adelantó que se abrirán todos los archivos secretos y que no habrá limitación.

En otro tema, al referirse a su visita por los municipios de Ixtlahuaca y Acambay, Estado de México, para dar inicio al Plan de Desarrollo para el Bienestar, añadió que se seguirá trabajando en ese camino y se mantendrá la vigilancia de los ductos, y se ampliará la capacidad de transportación de combustible.

Tras comentar que la comisión encargada de la compra de tanques para el traslado de gasolina, informará cuántos y las condiciones en que se adquirieron, añadió que continuará con la vigilancia, se busca aumentar la transportación y mejorar el sistema de distribución.

Destacó la importancia de los programas de Bienestar, para que la gente no tenga la necesidad de dedicarse a actividades relacionadas con el huachicoleo, así como de trabajar para terminar con la corrupción, para que no haya impunidad, mientras que la fiscalía general, mantiene abierta todas las investigaciones para castigar a quienes resulten responsables.

En este sentido, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, comentó que en las últimas 24 horas, con motivo de la explosión registrada en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, se han registrado dos defunciones más, con lo que suman 95 fallecidos y permanecen hospitalizados 44 pacientes, de los cuales seis están en Hidalgo, siete en el Estado de México y el resto en la Ciudad de México.

Abundó que se debe hacer una adecuación con las autoridades del estado de Hidalgo, porque en esa entidad se tiene un registro de 96 personas fallecidas.

En este tema, López Obrador añadió que no coincide con los que piensan que no se debe apoyar a los familiares de las víctimas de esa tragedia, toda vez que se trata de una situación que se debe ver de manera profunda y entender las circunstancias. "No puede ser que yo vaya a un estado sin invitar al gobernador, sea quien sea, tengo que actuar de manera institucional".

Consideró que todos deben convencer a los que por necesidad se dedican a estas actividades para que se reivindiquen.

El mandatario federal adelantó que ya se ha quedado a dormir en Palacio Nacional, en un departamento que se construyó desde el tiempo del Gobierno del expresidente Felipe Calderón, y se mantuvo en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que es posible que se traslade a vivir en este inmueble.

Sin embargo, puntualizó que no es una decisión personal, sino un acuerdo familiar, pero esto se determinará cuando su hijo Jesús concluya el ciclo escolar.

El presidente López Obrador hizo un reconocimiento a todos los trabajadores de los medios públicos porque a pesar de no tener recursos y que faltaba esta coordinación, han mantenido estos espacios.

Tras comentar que quien ayuda a coordinar la política de comunicación es Jesús Ramírez, abundó que procurarán que no falte trabajo, y lo están haciendo en lo general, porque es su deber ayudar a que haya empleos, porque es un derecho que se tiene que garantizar.

Comentó que la publicidad del gobierno no es un favor a los medios, toda vez que éstos ya sean públicos o privados tienen una función social y son entidades de interés público porque informan, por lo que el Estado tiene la obligación de apoyar para que no se cierren.

Abundó que como parte de esta política, se transparentará todo lo que tiene que ver con la publicidad, se termina con el soborno a medios y a periodistas y ese dinero se utilizará para publicidad del gobierno y se transparentará para que todos sepan cómo se distribuye ese recurso.