AMLO, a favor de revisar el pacto fiscal: Conago

El recién electo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras López (PRI), aseguró que será un facilitador para que haya diálogo y buenas propuestas en la búsqueda de un nuevo pacto fiscal que le dé mayores recursos a los 32 estados del país. En entrevista con EL UNIVERSAL, Carreras López dijo que el martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un encuentro con todas las gobernadoras y gobernadores del país y refrendó su disposición a que haya un nuevo pacto fiscal que se revise y se empiece a platicar esta semana.



Para ello, el gobernador buscará reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para definir el mecanismo de diálogo y aportaciones que harán los mandatarios estatales, y adelantó que se incluirán al Poder Legislativo y a los sectores económico y productivo del país. Consideró que, además de la propuesta que hicieron los gobernadores de Acción Nacional, de que 70% de los recursos vayan a la Federación; 20% a los estados y 10% a municipios, habrá otras más, y dijo que ahora lo importante no es tener una fórmula de distribución, sino establecer el mecanismo de concertación.

Reconoció que los estados y municipios están bajo una gran presión para poder prestar los servicios públicos, y dijo que no hay un estado que no haya hecho un esfuerzo adicional para hacerle frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, y reconoció que realmente no se sabe por cuánto tiempo van a tener que seguir realizando ese esfuerzo.

Carreras López dijo que con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell no hay ningún conflicto, lo que existen son diferencias de carácter procedimental, por lo que se está tratando de establecer un procedimiento y se debe ser respetuosos del trabajo que está haciendo cada orden de gobierno, por lo que pidió diálogo entre todos.

¿Sus prioridades en la Conago?

Son tres: primero, el tema sanitario, y con construir y tener permanentemente un buen diálogo, una buena comunicación con la autoridad federal, esto porque lo tenemos que atender juntos. Sin duda ellos, junto con las secretarías de Salud estatales, tienen que estar viendo y validando criterios de carácter científico frente a una enfermedad que además hay que reconocer que mientras no exista medicamento y una vacuna es difícil predecir ritmos de contagio y tiempos. De la mano con eso tenemos que construir lo que deriven, que es la semaforización. En este sentido necesitamos construir bien los procedimientos sobre de una base, los estados tenemos que trabajar con los sectores sociales en sus actividades y tratar de ordenar junto con las autoridades municipales y es ahí donde vienen las discusiones, no por otra cosa, porque ahí hay una presión, porque no sólo el tiempo avanza en términos de la atención sanitaria, sino que también no es el mismo contexto pedirle a la población una actitud social en los primeros meses, que conforme va avanzando los días y las semanas, eso hay que tenerlo en cuenta y ese sería el primer punto que estamos atendiendo.

La segunda parte tiene que ver con las consideraciones de carácter económico, pues en todos lados estamos preocupados, en el gobierno federal, el Presidente de la República, nosotros estamos preocupados con el tema económico, el empleo y la sobrevivencia de las fuentes de empleo, de las micro, pequeñas y medianas empresas y derivado de ese entorno, la preocupación, que sería el tercer punto, es de los recursos fiscales para que alcancen a todos los niveles justo en un momento cuando las autoridades estamos más presionadas y cuando mejor capacidad de respuesta tienes que tener, por ejemplo, para atender los temas sanitarios como los efectos derivados de la emergencia económica, esos son los tres temas que nos unen, que nos preocupan y que estamos trabajando en la Conago

¿Desde la Conago va a impulsar un nuevo pacto fiscal?

Este tema se ha planteado por diversos gobernadores, ya está en la mesa de la Conago y ha sido perfectamente registrado y seguramente a partir de esta semana vamos a tratar de diseñar y de construir los mecanismos para un diálogo de una agenda de esa naturaleza, no sólo es entre estados y Federación, hay que incluir al Poder Legislativo y a los sectores social, económico y productivo. Yo creo que lo más importante es entender que hay una necesidad de revisión en este sentido que va de la mano con la reactivación económica del país.

¿Cómo ve la propuesta de los panistas que sea 70% para la Federación, 20% para los estados y 10% para los municipios?

Es una propuesta que harán los gobernadores de Acción Nacional, puede haber algunas otras, aquí el tema más importante no es tanto en cuanto a una fórmula específica, sino en establecer el mecanismo de concertación y verlo posible, reitero, en principio, a mi me parece bien que se estén preparando para hacer propuestas en ese sentido.

¿Usted no tiene propuesta?

Yo como presidente de Conago tendría que esperar a que eventualmente hubiera, y eso si es que hubiera un acuerdo de Conago, yo creo que difícilmente puede hacer una propuesta específica por sí misma, parece que lo que tendríamos que construir es el mecanismos para que se genere el diálogo y las instancias presentar sus planteamientos.

¿Usted será el facilitador para un buen diálogo y propuestas?

Esa es la labor de quien asume esta presidencia. Yo veo a la Conago como la casa común de todos los gobiernos estatales y aquí lo que se representa son los estados de la República que conforman el pacto federal, y a partir de ahí primero tendremos que ser suficientemente capaces para entender cuál es la agenda y que eso nos permita tener el diálogo con el gobierno federal y con otros sectores para avanzar y construir.

¿Hay estados que están al borde de la quiebra si no hay redistribución de recursos?

Sí, es decir, yo creo que lo que tenemos que entender es que la emergencia sanitaria tiene una afectación en las actividades económicas y que detrás va la merma de los recursos públicos, porque se nutren fundamentalmente de la actividad económica del país, entonces, a partir de ahí tienes que hacer el esfuerzo para que se pueda recuperar, y cuáles serían los mecanismos de compensación que pudieras tener ante una eventual disminución de los ingresos públicos, esa es la gran preocupación, pero yo lo pondría en el contexto de que los estados y municipios estamos bajo una presión para poder prestar los servicios públicos, por ejemplo, en todas las entidades no hay una que no haya hecho un esfuerzo adicional para poder hacer frente a la emergencia sanitaria y también lo está haciendo ahora el gobierno federal, además no hemos terminado, todo mundo está escalando sus servicios, tratando de tener más y de abrir espacios, camas y unidades de cuidados intensivos para poder atender a la población, eso ahí está y realmente no sabemos por cuándo tiempo más lo vamos a tener que realizar.