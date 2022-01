AMLO a consejeros del INE: estudiaron doctorados, pero no les enseñaron qué es austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral ( INE ), incurren en abusos, excesos y derroche en el ejercicio de los recursos públicos porque no tienen conciencia de lo que es la austeridad .

"La austeridad no es un asunto administrativo sino de principios; yo creo que estudiaron doctorados, pero no les enseñaron, más en este periodo neoliberal, no era tema la austeridad, la honestidad, los principios, la integridad, la ética y el civismo", expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario respondió a la campaña difundida por el INE, a través de un personaje llamado Al Chipotle donde se niega un gasto oneroso en el órgano electoral.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que es evidente que existen "excesos" y "extravagancias" en el INE y señaló que los altos sueldos y prestaciones tiene su origen en un mecanismo para tener control de los organismos autónomos porque era una forma de "sobornarlos".

"El gasto del INE ha ido creciendo, no ha habido un plan de austeridad, puedo garantizar que los senadores y diputados federales ganan menos porque hubo un ajuste económico en el Poder Legislativo, un plan de austeridad", indicó López Obrador".

Incluso, recordó que los consejeros del INE se ampararon para seguir ganando más que el presidente de la República, utilizando argumentos leguleyos.

"Dijeron que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador como si se tratara de un obrero, estamos hablando de un alto funcionario público. En la Constitución solo pueden ganar más que el Presidente, quienes llevan a cabo funciones específicas como el cuerpo diplomático", refirió.

Por ello, consideró que sí hay forma de ahorrar en el INE y puso como ejemplo su administración y los ahorros en el gasto del presupuesto destinado a la Oficina de Presidencia, así como la eliminación de la pensión para los expresidentes del país.

"Cómo van a decir que no se puede (ahorrar), claro que hay que acabar con los gastos superfluos, las extravagancias, no comprar vehículos nuevos, los viáticos, los sueldos, la contratación de despachos para hacer estudios de todo tipo, suele pasar que los estudios los hacen amigos, asesores, y muchos gastos innecesarios", sentenció.