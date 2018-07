´Amigos Unidos de Río Bravo´ le cambian la vida a mujer enferma

Muchas gracias a EL MAÑANA por dar a conocer la historia de mi madre, gracias a esto el grupo Unidos por Río Bravo se dio cuenta de nuestra situación y vinieron a ayudarnos con esta cama de hospital, les estamos muy agradecidos, tanto a este medio como al grupo y a la señora Roxana, Dios los bendiga siempre . María de Jesús Grimaldo, hija de Doña María

Río Bravo, Tam.- En días pasados este medio dio a conocer la historia de Doña María Isabel Jaramillo Rodríguez, una mujer de 84 años que padece, ella vive en la colonia Cavazos Lerma, calle 12 de marzo, número 1301, empezó olvidando donde dejaba las cosas que usaba, la situación fue preocupante, cuando de pronto se salía de su casa y no sabía como regresar, sus ideas ya no eran claras, lo que hablaba no tenía sentido, de pronto se le olvidaban cosas básicas como comer e ir al baño, a sus hijos esto les preocupó, así que la llevaron con un médico, quien haciendo los exámenes correspondientes, le diagnosticó esta enfermedad, lamentablemente ya estaba muy avanzada. Después de tiempo quedó postrada en cama, no recordaba a sus hijos, nietos, mucho menos reconocía su rostro en el espejo.

Para poder sobrevive Doña María necesita muchos cuidados y de tiempo completo, es por eso que sus tres hijos se turnan para cuidarla, pero no cuentan con la economía necesaria para solventar todos los gastos que se requieren. Una de sus hijas, daba a conocer lo que se necesitaba para la comodidad de María, entre lo que solicitaba había una cama de hospital, y el grupo de Amigos Unidos de Río Bravo que preside la licenciada Roxana Gómez, al leer la nota se conmovió e hizo todo lo posible por conseguir esta cama, la sorpresa fue grande cuando llego este grupo a casa de Doña María, los recibió una de sus hijas, la señora María de Jesús Grimaldo, quien agradeció el apoyo, al respecto comentó:

"Muchas gracias a EL MAÑANA por dar a conocer la historia de mi madre, gracias a esto el grupo Unidos por Río Bravo se dio cuenta de nuestra situación y vinieron a ayudarnos con esta cama de hospital, les estamos muy agradecidos, tanto a este medio como al grupo y a la señora Roxana, Dios los bendiga siempre", expresó.

El camino es largo y aún faltan muchas cosas, pero por fin Doña María tiene una cama más cómoda donde recostarse y aunque ella ya no reconozca a nadie y parezca que vive en otro mundo, los cuidados que le brindan sus hijos y nietos son con mucho amor y esmero.

-

Si desean ayudar aún se requieren:

>Un colchón antillagas.

>Una pomada Italdermol, la cual usa por semana.

>Toallas húmedas.

>Pañales protectores absorbentes para cama.

>Pañales grandes.

>Leche Ensure.

>Sueros (bebida)

>Para más información de como puedes apoyar a Doña María Isabel, puedes llamar al celular 8993-33-44-27.