Amerita presupuesto una reforma fiscal

Ciudad de México

El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) del Tecnológico de Monterrey, Héctor Villarreal, consideró que el presupuesto 2020 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados es un buen paquete que los mercados financieros van a tomar bien, pero se hace necesaria una reforma fiscal viable.

"Aunque el secretario de Hacienda hizo bien su trabajo, al cuadrar el presupuesto, se hace necesario mejorar la administración tributaria, fijar bien las prioridades del gasto e ir a una reforma fiscal que dé viabilidad en mediano y largo plazo", refirió.

Por otra parte, Villarreal mencionó que el presupuesto es un paquete que muestra la fragilidad del sistema fiscal mexicano y hay algunas proyecciones de mediano plazo que se tienen que discutir a mayor detalle.

Dentro de un panorama general, para el académico el presupuesto 2020 apostó a la responsabilidad, e incluso, dada la cantidad de restricciones que enfrentó tuvo su mérito cuadrarlo, porque los ingresos vienen estimados de manera conservadora y preserva un superávit primario más chiquito que el anterior.

Entre las observaciones que el experto en Economía le hace al documento presentado el domingo pasado ante el Legislativo, son que en las negociaciones para armar el presupuesto hay tres ganadores.

"Uno involuntario y dos que tienen que ver con decisiones del gobierno. En el caso de las pensiones que están creciendo de manera terrible, como Centro de Investigación Económica y Presupuestaria lo habíamos comentado desde hace años, la decisión de apoyar a Petróleos Mexicanos y el tema de seguridad", dijo.

Criticó el hecho de que en el caso de las pensiones el gobierno federal destinará 1.1 billones de pesos a la no contributiva, lo que significa 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto y que será la recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El experto observó que aunada a la pensión no contributiva que significa para los adultos mayores, están los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, lo que deriva en muchos recortes en áreas del gasto público.

"Nosotros vemos riesgos a mediano y largo plazo porque los problemas estructurales siguen ahí, como el del Sistema de Salud que quería fondear, pero los recursos no están presentes en el presupuesto. El gasto en seguridad para las necesidades que hay... los recursos no dan", explicó.

Villarreal añadió que hay programas sensibles como las escuelas de tiempo completo o los programas ecológicos o la transición energética que no recibirán los recursos que se requieren.

"Es un presupuesto que tomó decisiones políticas, se priorizaron cosas a costa de otras. Y para poder mantener las transferencias directas como las becas y los apoyos económicos te está costando desmantelar funciones de Estado", consideró el director del CIEP.

Se afecta a Educación y Anticorrupción

Marco Fernández Martínez, director de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, consideró que el presupuesto 2020 afecta a las áreas educativa y anticorrupción por los recortes de impuestos.

"Me parece que hay una contradicción entre las promesas de la reforma educativa aprobada y las asignaciones presupuestales que hacen difícil imaginar que se puedan cumplir en el sentido de que la educación sea equitativa, inclusiva y de excelencia".

Para el académico, está en riesgo el programa de inglés como segundo idioma en la educación básica por la disminución de 46.2 por ciento, mientras que en educación física para contrarrestar la obesidad y enfermedades derivadas de ésta, la reducción es de 34.7 por ciento.

"A los programas destinados a las estrategias de equidad le recortaron el 15 por ciento, al programa de tiempo completo evaluado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que ha demostrado sus efectos benéficos en las comunidades rurales la disminución del recurso fue de 49.9 por ciento", detalló.

Añadió que la formación docente había sufrido un recorte de 60 por ciento y ahora le recortan otro 6.4 por ciento, mientras que las becas destinadas para los jóvenes estudiantes las disminuyeron en un 62.6 por ciento, lo que deriva en frustración, abandono de los estudios y alienta el embarazo juvenil.

CUESTIONA BENEFICIO A LOS NINIS

"El aumento de los apoyos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, sin ton ni son, no contribuye a que se combata el abandono escolar y mejorar el aprovechamiento. Además, si no hay instalaciones, ni los recursos tecnológicos para estudiar en línea, cómo van a estudiar esos jóvenes", cuestionó Fernández Martínez.