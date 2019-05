Americanistas en prelista de Argentina

Cd. de México.

Los jugadores del América Agustín Marchesín y Guido Rodríguez, así como el medio del Monterrey Maximiliano Meza, estarían en la prelista de Argentina para la Copa América, filtró la prensa local.

Los principales diarios deportivos del país sudamericano publican una nómina de 32 jugadores que, aseguran, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) le mandó a la Conmebol.



En ella aparecen los jugadores que militan en la Liga MX, además de Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero, delantero del Mancester City, quien no juega con Argentina desde la eliminación en los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia (4-3).



La AFA, que tiene tiempo hasta el 30 de mayo para anunciar la lista final de 23 jugadores, no oficializó la nómina, pero publicó en Twitter una breve declaración de Scaloni, quien aseguró que el objetivo es hacer una buena copa.



"Yo creo que el objetivo, tanto mío, del cuerpo técnico y creo que de la selección, es que estos chicos hagan una gran Copa América. No hablo del resultado final, sino de que la sensación de todos sea que progresamos, que dejamos algo importante. Ese es el objetivo nuestro, que estos chicos sigan sumando minutos y que el futuro sea aún más prometedor de lo que todos creemos", dijo el entrenador.



La Copa América de Brasil 2019, donde Argentina integra el Grupo B junto a Colombia, Paraguay y Qatar, se jugará del 14 de junio al 7 de julio.



La Albiceleste debutará el 15 de junio.



La nómina de 32 preseleccionados publicada por la mayoría de los medios locales es la siguiente:



Porteros: Franco Armani (River Plate/ARG), Esteban Andrada (Boca Juniors/ARG), Agustín Marchesin (América/MEX), Juan Musso (Udinese/ITA) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad).



Defensores: Renzo Saravia (Racing Club/ARG), Gabriel Mercado (Sevilla), Germán Pezzella (Fiorentina/ITA), Nicolás Otamendi (Manchester City/GBR), Walter Kanemann (Gremio/BRA), Nicolás Tagliafico (Ajax/HOL), Marcos Acuña (Sporting Lisboa/POR), Ramiro Funes Mori (Villarreal) y Juan Foyth (Tottenham/GBR).



Centrocampistas: Leandro Paredes (PSG/FRA), Guido Rodríguez (América/MEX), Iván Marcone (Boca Juniors/ARG), Giovani Lo Celso (Betis), Roberto Pereyra (Watford/GBR), Rodrigo De Paul (Udinese/ITA), Maximiliano Meza (Monterrey/MEX), Paulo Dybala (Juventus/ITA), Exequiel Palacios (River Plate/ARG), Gonzalo Martínez (Atlanta United/EE.UU), Ángel Di María (PSG/FRA) y Matías Zaracho (Racing Club/ARG).



Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Sergio Agüero (Manchester City/GBR), Lautaro Martínez (Inter/ITA), Matías Suárez (River Plate/ARG) y Mauro Icardi (Inter/ITA).