Los dirigidos por Nicolás Larcamon no cambiaron su parado táctico con cinco en el fondo para incorporar más gente adelante; sus cambios en ofensiva no resultaron y no tuvo grandes jugadas de peligro. Incluso al minuto el uruguayo Maximiliano Perg se fue expulsado por segunda amarilla en los últimos minutos.

Noticia Relacionada América vence al Puebla y se convierte en líder de la Liga MX

Con el resultado, las Águilas se ubican en el primer lugar con 10 puntos; resultado de 3 victorias, 1 empate y una derrota. Supera a Cruz Azul, Santos Laguna, Tijuana, y Gallos Blancos que tienen 9 puntos y que ya jugaron esta jornada. Sin embargo, Toluca, Tigres (cuyo partido fue aplazado para abril por su participación en Mundial de Clubes) y Mazatlán pueden igualarlo si ganan sus partidos. Y Monterrey también podría alcanzarles si gana el duelo ante Pumas que arrancó a las 21 horas esta noche.