América va por la hombrada ante Santos

CIUDAD DE MÉXICO.- América busca golear esta noche a Santos en el Estadio Azteca para revertir el 4-1 en contra de la ida de las semifinales y así alcanzar la final para luchar por el título número 13 en su historia.



El panorama luce difícil para los de Miguel Herrera. El conjunto Azulcrema firmó uno de sus peores partidos a mitad de semana en cancha de Santos, que recordó al América del cierre de la temporada regular... sin identidad y sin ideas.

Los locales la tienen difícil, mas no imposible tarea, de ganar por tres goles y no recibir gol. El 4-1 a favor le serviría para eliminar a Santos por terminar el torneo regular en mejor posición. Dos goles de los Guerreros dejaría a los de Coapa prácticamente moribundos, pues estarían obligados a ir por seis goles.

Las Águilas dependerán de la actuación de su capitán y pieza clave en el ataque, Oribe Peralta, quien lleva tres goles en 20 partidos. Hoy será una buena oportunidad para que el artillero termine con la mala racha.

"Está clarito el escenario; tenemos que hacer goles y vamos a buscar el partido, no queda otra. Estaremos atentos al contragolpe porque me imagino que ellos jugarán a la contra", señaló el atacante. "No he convertido los goles que el equipo requiere, pero estoy comprometido al 100 por ciento", agregó el Peralta.

El ganador de esta noche enfrentará a Toluca en la final por el campeonato del Clausura 2018. Sea quien sea el ganador del juego en el Azteca, la vuelta se jugará en la Bombonera.