América utilizará su mejor plantel en Costa Rica

"El América irá a Costa Rica con el mejor equipo que podamos formar y buscaremos la victoria", declaró Herrera en entrevista con la emisora costarricense Radio Columbia.

El estratega aseguró que el América es un equipo "sólido" que se ha armado para competir al más alto nivel tanto en la Liga mexicana como en la Concacaf, y destacó que el Saprissa no será un rival sencillo.



"Enfrentaremos a un gran rival. Los costarricenses han mantenido un buen nivel en el futbol y sabemos que Saprissa es referente en ese futbol. Será un partido fuerte, difícil, pero vamos con la convicción de traernos un buen resultado para poder sacar la serie en México", expresó Herrera.



El entrenador anunció que su once estelar para el miércoles estará conformado por "los mejores jugadores" de su plantel, ya que considera que los equipos costarricenses "están trabajando muy bien y tienen jugadores con mucha entrega, de buen nivel, con mucha determinación y que normalmente hacen valer su condición de local".



Sobre el ambiente que se vivirá en el estadio Ricardo Saprissa, Herrera dijo que la gente "estará apoyando" al equipo local y que el América "no será bien recibido" por ellos.



"Tenemos un plantel con mucha personalidad y trataremos de brindar ese espectáculo que la tribuna quiere. Buscaremos generar un buen fútbol para garantizar que somos un rival que se comporte a la altura y hacerlo de la mejor manera", declaró.



El partido se jugará el miércoles a las 19:00 hora local con el estadio lleno en sus 21 mil localidades, y la vuelta está programada para el 28 de febrero en el Estadio Azteca.