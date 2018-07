América traerá refuerzos del extranjero

"Yo dije que en América no se cerraban las opciones porque vamos a estar trabajando los jóvenes y si vemos que sale algo interesante en el camino y vemos que puede completar el torneo, adelante.

"Ayer estuvimos platicando con Santiago (Baños) y nos sentamos a ver los calendarios de las menores y de la mayor y (Diego) Lainez y (Carlos) Vargas van a tener mucho trabajo" aseguró Miguel Herrera antes de viajar a Phoenix, donde cerrarán la pretemporada con un partido amistosos frente al Manchester United que se disputará mañana.



Por su parte, Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, adelantó que el delantero que tienen en la mira es americano y que podría sumarse este fin de semana.



"Nos estamos moviendo rápido para que se integre el fin de semana, aún no hay nada concreto porque estamos buscando que sea alguien que aporte en la delantera, es alguien que ya hablamos visto y es americano.



"Tiene que venir alguien porque el calendario es complicado, además de las bajas que tenemos del Pre Mundial Sub 20, el llamado de Sub 21 y no vamos a contar con Lainez y Vargas", comentó el directivo.