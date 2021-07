América sancionará a jugadores que estén fuera deforma

El América tendrá sanciones y multas para los jugadores que presenten fallas en las próximas pruebas físicas que realizarán en Coapa. A pesar de que todavía no hay una fecha concreta para que las Águilas regresen a las instalaciones del club, sí está próxima y cada uno de los futbolistas se someterá a exámenes de Covid-19 y físicos, como los que aplican antes de las pretemporadas.

El América fue de los principales clubes en presumir sus ejercicios en casa en YouTube y mandó diversos programas para que los jugadores no perdieran condición, es por esto que aquellos que no estén al nivel esperado, recibirán castigos, ya que no aplicaron de manera correcta o al pie de la letra las indicaciones.