América retrasará su debut en el Clausura 2019

Cd. de México.

El cuadro de Coapa busca más tiempo para prepararse y por ello debutará hasta la Fecha 2. El duelo con el que debió abrir el torneo, en el Azteca contra Necaxa, se jugará hasta el martes 5 de marzo.



La patada inicial del Clausura 2019 será el 4 de enero. El calendario de la Liga MX ya está listo.



Monarcas y Toluca abrirán el certamen a las 19:00 horas en el Estadio Morelos, seguido del enfrentamiento entre Puebla y Cruz Azul en el Cuauhtémoc.



La Liga MX informó que se mantiene el calendario dinámico, lo cual significa que los partidos estelares se celebrarán en día y horario más conveniente a la difusión del espectáculo.



En la Jornada 2 el partido más atractivo es el Cruz Azul vs. Chivas.



Otra novedad es que en la Fecha 4 habrá una especie de Monday Night, con el Chivas vs. Veracruz a las 20:00 horas



La Liga también destaca los enfrentamientos de la Jornada 7, el 16 y 17 de febrero, entre Chivas vs. Atlas, y Pumas vs. América.



El Clásico regio se disputará en la Fecha 10; en la 12, Chivas visitará a los Pumas.



América y Cruz Azul se volverán a ver las caras hasta el 14 de abril.



El 5 de mayo finaliza la Fase Regular. La Liga reiteró que no habrá jornadas dobles y sólo existirá el parón por la Fecha FIFA (22-27 de marzo) en la que Gerardo Martino debutará como técnico de la Selección Mexicana.



"Los Cuartos de Final se jugarán entre el 8 y 12 de mayo; Semifinales entre el 11 y 16 del mismo mes y la Gran Final tiene por fechas el 23 y 26 de mayo", informó el organismo.