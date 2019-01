América presenta playera en honor al 'Chanfle'

View this post on Instagram

??#ETERNAGRANDEZA?? ¡Chanfles! Las Águilas del América, presentan su tercer uniforme para el Clausura 2019, inspirado en un personaje ícono de nuestro país. (??@ClubAmerica) ¿Te gusta el nuevo uniforme del campeón? #chespirito #RobertoGómezBolaños #chanfle