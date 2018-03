América con pie y medio en semis de Concachampions

Cd. de México .- El América le realizó la faena al Tauro hasta que entraron Matheus Uribe, Oribe Peralta y Cecilio Domínguez a demostrar cómo se gana con seriedad.

Las Águilas derrotaron 4-0 al cuadro panameño en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones. Una vez más tienen la serie casi liquidada gracias a los tantos de Joe Benny Corona, Henry Martín, Cecilio Domínguez y Andrés Ibargüen, quien se estrenó como azulcrema.



Cuando Miguel Herrera, el más intenso de quienes estaban a nivel de cancha, se desesperó ante las imprecisiones de su equipo, mandó a lo mejor de su artillería y le funcionó.



El Tauro advirtió que no tendría pánico escénico y eso le funcionó quizá por la paupérrima entrada, alrededor de 7 mil aficionados, y porque los locales tenían falta de creatividad. De no ser por el golazo de Joe Corona, los americanistas estaban mostrando un nivel muy alejado de su jerarquía.



Y es que para una plantilla que vale casi 48 veces más que el Tauro, de acuerdo a Transfermarkt, era imperdonable el no meter goles, más aún el dejar la sombra de la duda en la tan extraordinaria como polémica atajada de Agustín Marchesín, a quien Rolando Botello agarró adelantado y pegó un sprint para meterle la mano al balón y estrellarlo en el poste, desatando la polémica en redes sociales sobre si entró o no la pelota.



Cuando Darwin Quintero se equivocó por enésima vez, el "Piojo" no pudo más y mandó a Matheus y Oribe por Vargas y Quintero. Después sacó a Corona por Cecilio.



El técnico quería goles y jugó, por extraño que parezca con tres centrales, siendo Paul Aguilar quien ocupó la banda izquierda.



Entonces el Tauro no supo cómo contener a tantos elementos habilidosos y de buena técnica. Ibargüen puso el centro para el gol de Henry mediante un cabezazo, luego Cecilio marcó un golazo al incrustar la pelota en el ángulo superior izquierdo, y finalmente Henry le devolvió la cortesía a Ibargüen para que se estrenara en México.



El Tauro ya estaba en la lona. No hubo indulto. Faena consumada para el América.



La vuelta será el 14 de marzo en Panamá.