América Latina en alerta por crisis de violencia

América Latina ha sufrido más de 2.5 millones de homicidios desde el comienzo de este Siglo y enfrenta una grave crisis de seguridad pública que exige soluciones urgentes e innovadoras, advierte un informe del Instituto Igarapé de Brasil, reportó el diario The Guardian.

"Las dimensiones absolutas de la violencia homicida son impresionantes", señala el documento realizado por el grupo de estudio centrado en temas de seguridad y desarrollo.



La publicación describe un sombrío retrato de lo que llama el Continente más homicida del mundo.



Según el informe, América Latina registra el 33 por ciento del total de homicidios en el mundo, a pesar de tener solo el 8 por ciento de la población mundial.



Derivado de los anterior, una cuarta parte de los homicidios en el mundo se concentran en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Venezuela, los cuales se preparan para sus próximas elecciones presidenciales, en las que la seguridad es un tema dominante.



"La tendencia general en este momento en América Latina es la de un aumento de homicidios y el deterioro de la seguridad", aseguró Robert Muggah, uno de los autores del informe, al periódico británico The Guardian.



"América Latina es un área muy grande y presenta muchas variaciones. Pero como región -desde México hasta Centroamérica y Sudamérica- se prevé un aumento en la tasa de homicidios hasta 2030. Los únicos lugares en los que se registran cifras similares son partes del sur y centro de África y algunas zonas en guerras", señala Muggah.



El informe revela cómo son los jóvenes latinoamericanos quienes se ven desproporcionadamente afectados, ya que casi la mitad del total de víctimas de homicidio son personas de entre 15 y 29 años, además de que la publicación denuncia lo que describe como el asombroso papel de las armas de fuego.



"Además de tener estos niveles extremadamente altos y epidémicos de homicidios, la gran mayoría de estos se cometen con armas de fuego. Más del 75 por ciento de los homicidios están relacionados con armas de fuego", señala Muggah, cifras que contrastan con el promedio mundial de alrededor del 40 por ciento.



El diario británico señala que la crisis de seguridad en América Latina ocupa un lugar central este año, ya que las naciones más violentas de la región se dirigen a las urnas.



Colombia y Venezuela celebrarán elecciones presidenciales a finales de mayo, mientras que México, que el año pasado registró la tasa de asesinatos más alta desde que comenzaron los registros, vota el 1 de julio y Brasil en octubre.



Al tratar de explotar el desacuerdo de la población sobre la inseguridad y el crimen, algunos candidatos han presentado respuestas radicales.



El domingo pasado, el aspirante presidencial mexicano Jaime Rodríguez "El Bronco" sugirió cortar las manos de los ladrones durante el primer debate presidencial.



"Es una propuesta seria, no algo que me haya sacado de la manga", afirmó el candidato independiente.



En Brasil, el aspirante de extrema derecha, Jair Bolsonaro, uno de los primeros candidatos presidenciales, se ha comprometido a relajar las leyes de control de armas.



"Debemos darle a todos el derecho de llevar un arma, como en Estados Unidos", aseguró el político al diario O Globo esta semana.



"Ya tenemos un 'bang-bang' en Brasil, pero solo un lado puede disparar", añadió.



Muggah aseguró que existe un temor a que los votantes opten por propuestas populistas que ofrecen soluciones simples, enérgicas y agresivas a lo que ven como uno de sus principales problemas.



"En este momento existe el riesgo de que los latinoamericanos se sientan seducidos por esta narrativa de mano dura. (Pero) no vamos a resolver este problema (...) simplemente con más policías, sentencias más largas y más prisiones", finalizó el especialista al periódico británico.