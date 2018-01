América está obligado a explotar todo su potencial

El argentino es uno de los cinco refuerzos de las Águilas, que han redondeado su plantel con jugadores como el delantero francés Jérémy Ménez, el extremo colombiano Andrés Ibargüen, así como el punta Henry Martin y el volante Joe Benny Corona.



"Creo que todo equipo quiere jugar contra un grande como América, todos los equipos nos van a jugar a morir como a un equipo grande y trataremos de trabajar día a día, los partidos que nos toquen el fin de semana y hacerlo de la mejor manera. Sabemos que tenemos un gran plantel y tratar de aprovechar este tipo de jugadores que nos están llegando", mencionó el futbolista tras la práctica en Coapa.



El francés Ménez ya visitó Coapa y estuvo algunos minutos platicando con los presidentes Santiago Baños y Mauricio Culebro con el técnico Miguel Herrera.



"Creo que es un jugador de mucha jerarquía, esperemos adaptarlo rápidamente al equipo y que se pueda adaptar rápido a la Liga mexicana, y tratar de aprovecharlo, a un gran jugador como él", comentó Aguilera.



El futbolista desestimó las críticas de que le copian a los Tigres.



"Lo tomo con mucha tranquilidad, es más pensar en nosotros, en lo que hagamos en el campo, día a día, y en los partidos que enfrentemos, por ahí es una serenidad más hacia adentro.



"Estamos muy contentos de recibir a los chicos que llegaron ahora, va a ser bueno para el equipo, para teneruna competencia aún más exigente, esperemos acoplarnos rápido y que se pueda adaptar al equipo", mencionó.



No le temen a nadie



A sus 18 años Carlos Vargas aún no se anima a una declaración desventurada sobre si el América tiene la mejor plantilla de México, pero sí advierte que no le temen a ningún rival.



Y es que ahora que las Águilas sumaron cinco refuerzos, entre ellos un francés y un colombiano, abundan las comparaciones sobre qué tanto material futbolístico tienen para competirle a Tigres y a Monterrey.



"No hay que tener miedo para enfrentar a algún equipo, eso te lo va dando la experiencia y con el simple hecho de jugar en el América no tienes miedo a nada.



"Hay varios factores para tomarlos como un buen plantel, pero pienso que en la calidad sí somos uno de los mejores planteles que hay", dijo Vargas.