América es el rival a vencer: Memo Ochoa

Al duelo contra Pumas hay quien llega con la rivalidad tatuada y quien lo hace con la misma responsabilidad que ante otros rivales.

Guillermo Ochoa y Guido Rodríguez tienen diferentes perspectivas del Clásico Capitalino pues mientras al arquero le recuerdan los ríspidos duelos en fuerzas básicas, al volante le traen memorias de duelos desnivelados como el 6-1 que las Águilas le propinaron a los felinos en las Semis del Apertura 2018.

"Me ha tocado vivirlo no nada más a nivel profesional sino que desde fuerzas básicas se vive con mucha pasión, son partidos que no quieres perder porque tienen ese convivio del día a día.

"En América siguen los años y siempre es el rival a vencer, es el equipo en el que la mayoría de los jugadores quieren jugar y vestir esta playera, al final el partido contra América es un clásico para los otros rivales, tenemos que estar preparados siempre para jugar al máximo", señaló Ochoa.

El portero vivirá su primer clásico a su regreso al Nido y de paso consideró que ninguno es tan importante para las Águilas como lo es el duelo contra Chivas.

"Sin faltar el respeto a nadie, para mí, el único clásico que tenemos es con Guadalajara, es el clásico que paraliza al País, entonces (contra Pumas) es un partido por supuesto si importante, del tamaño de la escala de lo que es la intensidad con Chivas, y por supuesto que Pumas es un partido clave para nosotros por la rivalidad en la capital", dijo.

En tanto, el volante argentino destacó que más allá de la historia que tenga cada rivalidad, todos quieren vencer al América.

"Cada vez que jugamos contra un equipo, pasó con Atlas, lo festejan mucho y se entiende. Me tocó estar del otro lado y se entiende porque América cuando pierde siempre va a vestir al otro equipo", concluyó.