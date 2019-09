América, el rival a vencer

"FELIZ EN COAPA. Guillermo Ochoa dejó en claro que América siempre será el rival a vencer." Guillermo Ochoa, portero del América.

Ciudad de México.

El portero Guillermo Ochoa dejó en claro que América siempre será el rival a vencer, por lo que para los contrarios siempre será un clásico enfrentar a los "azulcremas", exigencia a la que ellos deben responder de la mejor forma.

"En América pasan los años y siempre es el rival a vencer, es el equipo que casi o la mayoría de los jugadores quieren jugar, y al final el partido con América se envuelve un clásico para los rivales", subrayó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, aceptó que enfrentar a los Pumas siempre es algo especial, "porque no duran sólo unos años, es una rivalidad de más allá de 20 años, son partidos intensos por la historia y a lo largo de la historia".

Sobre cómo ha sido su regreso al futbol mexicano, indicó que no ha sido sencillo por todo lo que conlleva mudarse de un lugar a otro, pero espera que ante los universitarios pueda celebrar su primer triunfo en esta segunda etapa con las "Águilas".

"En lo personal ha sido unas semanas de mucho movimiento, de ida y vuelta, con viajes, y con tema de adaptación de todo, pero me siento cada vez mejor, me hubiera encantado que fuera con más victorias, pero estoy tranquilo, sé lo que puedo aportar y las cosas son en conjunto y el equipo que tenemos con el potencial que hay me ilusiona y que las cosas van a ir mejor, contento de conseguir ya mi primer triunfo con la playera", estableció.

Cuestionado sobre si debió reforzarse más la parte baja del equipo, opinó que él lo ve fuerte, a pesar de las bajas que han tenido, debido a que la gente de la cantera ha respondido de buena forma.