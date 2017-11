Amenazó con pegarle a su padre

Monterrey, N.L.

Eduardo Yáñez Jr. admitió, en una entrevista con Primer Impacto, que durante una pelea amenazó con golpear a su padre con una silla.

El joven de 28 años dijo que ambos tuvieron una fuerte discusión debido a que gastó 2 mil dólares para resolver un adeudo de impuestos del actor.

“Empezó con los insultos: ‘Eres un inútil, no haces nada bien, no arreglaste como te dije que lo hicieras, háblale a ese güey, y no sé qué. Y se me viene acercando, y acercando, y acercando.

En el momento, dijo, creyó que su padre lo golpearía, por lo que le empujó y causó que se cayera. El histrión se encontraba en recuperación de una cirugía de espalda.

CON SILLA EN MANO

“Se viene parando, yo creo que venía hacía mí otra vez, y no sé qué agarro otra vez. Agarro una silla yo y como que la levanté, como enseñándole que se la iba a aventar o que le quería pegar, pero no lo hice.

“Estuvo muy mal, porque uno como hijo no debe nunca levantarle la mano a su papá”, expresó.

Durante la entrevista, el joven, quien ha sido acusado de robo por el actor, reconoció que otra pelea con su padre fue porque usó dinero sin permiso.

Afirmó que cuando era adolescente, Yáñez dejó una cuenta reservada para su escuela y futuro. Pidió que no usara el dinero excepto en casos de emergencia o situaciones especiales.

Sin embargo, terminó gastando 15 mil dólares; según su versión, el actor lo agredió físicamente tras enterarse de sus gastos y fingió llamar a migración para que lo deportaran.

No obstante, afirmó que las presuntas agresiones del histrión no eran frecuentes.

PIDE PERDÓN

“Mucha gente lo percibe así, pero yo no tuve años de violencia con mi padre. Tuvo tres cosas de disciplina. Mi papá me disciplinó tres veces en la vida”, dijo.

Yáñez Jr. pidió disculpas al actor por la manera en la que reaccionó al conflicto al hacerlo público.

“Perdón, papá. La verdad sí me siento muy mal de que yo reaccioné de esa manera”, expresó. “Abrí una puerta a la vida interna de los dos y lo siento”.