Amenazas, insultos y gritos recibe directivo de parte del diputado Vicente Verástegui

Cd. Victoria, Tam.- Mediante vídeos que circularon a través de redes sociales se dio a conocer que el diputado federal por el Distrito VI, Vicente Javier Verástegui Ostos, insultó y amenazó con un lenguaje soez y altanero a un directivo de un Ingenio Azucarero en la región del Mante-Xicoténcatl, a quien reprendió por haber negado el ingreso de camiones con caña.

"Esa caña no está ni para dársela a... (inaudible)", menciona Mauricio Ruffatti, director Corporativo de Operaciones de los Ingenios del Grupo Sáenz en Tamaulipas, "si no la metes aquí paramos a la verga", responde el diputado por Acción Nacional en el vídeo de 49 segundos que fue tomado por uno de los productores inconformes, "no vamos a sacar ni madre, te vas a ir tú cabrón (inaudible), sí, tú te vas".

El empleado de la empresa azucarera habría impedido la entrada de por lo menos 60 camiones de caña de azúcar para su procesamiento en el Ingenio, presuntamente, por encontrarse en mal estado. Serían los integrantes de la Asociación de Cañeros CNPR en El Mante quienes pidieron la intervención del diputado federal para que su producto fuera recibido.