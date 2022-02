Amenazas de muerte y más de 50 millones de dólares en pérdidas: la semana negra del aguacate mexicano

Estados Unidos se preparaba la semana pasada para la Super Bowl —el planetario espectáculo deportivo y de consumo de guacamole— sin ser consciente de que a más de 2.700 kilómetros al sur, una llamada de teléfono iba a poner patas arriba el mercado del preciado fruto que consumirían a granel: el aguacate, el oro verde mexicano. Un inspector de sanidad estadounidense comenzó a recibir insultos y amenazas de muerte contra él y su familia. El agente, radicado en la localidad de Uruapan, en el Estado de Michoacán, había osado cuestionar la integridad de un cargamento de aguacates y negar el certificado necesario para la extradición. Aquella amenaza hecha en algún punto de la región de Tierra Caliente y la meseta purépecha bastó para que el Gobierno de Estados Unidos cerrara su frontera al aguacate mexicano.

Estados Unidos fue tajante ante las amenazas: suspendió las importaciones de aguacate hasta que las autoridades mexicanas no fuesen capaces de garantizar la seguridad en una zona donde tal cosa es una quimera habitualmente. La orden, emitida el 11 de febrero, detuvo las máquinas de embalaje, los cargamentos a exportar se quedaron como inventario y los más de 15.000 cortadores del fruto en los campos de Michoacán regresaron a sus casas. Estados Unidos no cedió: no entraría ni una caja más hasta que sus inspectores tuvieran la certeza de que el crimen organizado no los volvería a amenazar. México perdía así a su principal cliente comercial, un socio que demanda más de 80% de las exportaciones de aguacate mexicano, equivalente a más de un millón de toneladas anuales y ganancias superiores a los 3.000 millones de dólares.