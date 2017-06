Amenaza Rusia con atacar aviones de Estados Unidos y aliados

Esto, luego de que un avión de guerra del Gobierno sirio fuera derribado por Estados Unidos, en una escalada de la retórica entre los dos rivales en el conflicto.



"Derribar el avión fue una violación cínica de la soberanía de Siria", indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.



"En respuesta, las defensas terrestre y aérea de Rusia monitorizarán todos los objetivos aéreos, incluidos los aviones y aviones teledirigidos de la coalición internacional, hallados al oeste del río Éufrates", añade el Ministerio



Para ello, explica, que detendrá la llamada coordinación para la mitigación del conflicto con Estados Unidos destinada a evitar incidentes aéreos.



El avión Su-22 fue derribado ayer por un avión estadounidense F-18 como un acto de autodefensa colectiva después de que el avión sirio lanzara bombas cerca de los combatientes respaldados por Estados Unidos en la zona de Tabqah, al norte de Siria, según un comunicado de la coalición.



"La coalición no busca luchar contra el Régimen sirio, las Fuerzas rusas o prorrégimen asociadas con ellos, pero no dudará en defender a la coalición o las fuerzas asociadas de cualquier amenaza", explica el texto.



La declaración del Ministerio de Defensa no significa que habrá guerra con Estados Unidos, aunque es una señal muy seria de que Rusia no aceptará actos de agresión contra Siria, según Frants Klintsevich, jefe adjunto del comité de defensa de la Cámara Alta del parlamento ruso.



"Estados Unidos es duro cuando nadie los toca, pero inmediatamente se convierte en gente normal después de recibir una bofetada", aseguró.



Rusia interrumpió por primera vez el acuerdo para mitigar el conflicto en abril después de que Estados Unidos realizó ataques aéreos contra objetivos sirios.



El Ministro de Defensa Sergei Shoigu afirmó más tarde que el mecanismo para evitar el conflicto en los cielos entre las Fuerzas rusas y lideradas por Estados Unidos continúa operando a pesar del fin formal del pacto.