Amenazan vecinos con cerrar carretera en demanda de agua

Cd. Victoria, Tam.- Vecinos de la colonia ampliación Esfuerzo Popular amenazan con cerrar la carretera Rumbo Nuevo en demanda del servicio de agua potable, esto ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con funcionarios de COMAPA Victoria; como antesala, los manifestantes bloquearon la circulación de la avenida Francisco I. Madero, frente a la Presidencia Municipal, por espacio de algunos minutos.

"No es posible que todo el tiempo prometan algo y no cumplan... ¿Cuánto se llevan en ir a hacer una revisión de los hidrantes que ya hay para saber si son viables?", cuestionó el dirigente de colonos, Benjamín Torres Hernández, "ya están, queremos que los abran bien y que pongan otros los que falten, no falta gran cosa, lo que pasa es que no tienen voluntad y por eso es que la gente va a determinar si nos vamos a la -carretera- Rumbo Nuevo en los días posteriores".

La colonia ampliación Esfuerzo Popular es un asentamiento en vías de regularización ubicado en el extremo sur de la capital, se encuentra fraccionado en cuatrocientos lotes donde residen aproximadamente 250 familias de escasos recursos, y entre 50 y 60 en pobreza extrema; el también dirigente de la Unión Revolucionaria de Gestores del Estado -URGE- hizo un llamado a residentes de otras colonias con esta problemática para que se sumen al bloqueo carretero.