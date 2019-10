Amenazan paro en el Conalep

Ciudad de México.

La Federación Nacional de Sindicatos Académicos del Conalep (Fensaconalep) denunció que por más de 35 años sus agremiados han padecido "las peores condiciones laborales", por lo que llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a apoyarlos con la instalación de una mesa de trabajo resolutiva a su problemática.

Informó que los secretarios generales de los 24 sindicatos del Conalep que integran esa federación también acordaron la instalación de un plantón permanente en la puerta principal del Palacio Nacional, el próximo martes 8 de octubre a las 5:00 de la mañana para exigir la atención de la problemática nacional que enfrentan los maestros de esa institución educativa.

En un comunicado, la Fensaconalep sostuvo que como medida de presión para apoyar el plantón y exhortar al presidente de la República que tome en cuenta su demanda, tema que es muy conocido por las autoridades federales.

Detallaron que la mesa de trabajo resolutiva que piden sea instalada, esté integrada por autoridades competentes, así como de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como miembros de esta Federación de Sindicatos de Conalep.

Mencionó que entre los temas que piden sean atendidos, figuran el respeto a los Contratos Colectivos de Trabajo; reconocimiento de la antigüedad; basificación; homologación; y que se resuelva de fondo la problemática académica laboral de los 31 estados y la Ciudad de México.

La federación de sindicatos del Conalep destacó que representan a más de 20 mil trabajadores docentes y que después de más de 35 años de labor siguen padeciendo las peores condiciones laborales en relación con los otros subsistemas de educación media superior en el país.

Aseguró que "nuestro trabajo en las aulas ha hecho que el Conalep sea el formador de profesionales técnicos más importante del país: concentra el 79 por ciento de la matrícula de este tipo de educación".

Subrayó que en sus 35 años de existencia ha formado un millón 212 mil profesionales técnicos que se han integrado al sector productivo.

La agrupación de sindicatos reprochó que "no somos reconocidos como trabajadores por la federación, no tenemos reconocimiento de antigüedad, por lo que esto implica que no hemos recibido ni recibiremos una pensión digna".