Amenazan ´micros´ con parar por Covid

A ver qué hace Transporte sin micros, a ver que van a hacer ellos si les conviene tener San Luisito, Playas, Horacio, Corregidora que se paren... no les va a convenir que se queden sin micros Edgar Antonio Izaguirre Ligues, operador de la ruta 17 Azteca-Libertad

Cd. Victoria, Tam.- Representantes de cuando menos siete rutas de microbuses locales amenazaron con parar operaciones a partir de este fin de semana en el supuesto de que la subsecretaría del Transporte no relaje las medidas preventivas contra el coronavirus, o bien, se les apoye de alguna manera para compensar las pérdidas por la operación del servicio.

"Yo ya preferí parar el micro, ahí está parado, estábamos viendo porque si sigue así vamos a parar mejor toda la ruta de Las Playas porque no está saliendo ni para los dueños ni para los choferes... nos quedan a deber y ya se habló con los compañeros que mejor vamos a entregar los micros hasta nuevo aviso porque así con doce pasajes son 98 pesos, ¿cómo nos va a salir?", dijo el operador de la ruta 17 Azteca-Libertad, Edgar Antonio Izaguirre Ligues.

Algunas de las medidas que la subsecretaría del Transporte Público implementó para camiones y microbuses es restringir el acceso a solo doce pasajeros por unidad, que estos cuenten con cubrebocas durante el trayecto y contar con gel antibacterial al momento de abordar, lo cual, para los trabajadores del volante representan gastos de operación que exceden los ingresos diarios debido a la disminución de usuarios.

"Ahí en Playas andamos trabajando once micros de Azteca y once micros de Presita, son 22 micros diarios y descansan 22, pero ahorita al regular quien sabe cómo le vayan a hacer porque nada más ahora y mañana se jala así, y si ven que no están haciendo se van a parar", reiteró el operador de microbuses, "a ver qué hace Transporte sin micros, a ver que van a hacer ellos si les conviene tener San Luisito, Playas, Horacio, Corregidora que se paren... no les va a convenir que se queden sin micros".

Emeterio Valadez Barreda, chofer de la ruta 23 Corregidora coincidió con su compañero y demandó que alguna autoridad ya sea del Municipio, Estado o Federación, busque la manera para apoyar a los trabajadores del sector transporte, "por ahí salió Xico repartiendo cubrebocas de papel para salir en la foto, pero ¿qué está haciendo por nosotros, por la clase baja, que somos los necesitados? No está haciendo nada... debe haber recursos para apoyar este tipo de situaciones".