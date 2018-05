Amenazan con despedir a 150 obreros de PJP4

San Fernando, Tam.

Más de un centenar de trabajadores de la empresa de origen venezolano PJP4, ayer paralizaron sus labores al no recibir el pago de la última quincena, además de denunciar un sinnúmero de irregularidades que se vienen cometiendo en contra de los obreros.

Tras reclamar los 150 obreros el pago de sus sueldos, el supervisor de la empresa Francisco Salazar, los amenazó con concentrarlos al departamento de recursos humanos para que fueran despedidos.

Los manifestantes señalaron que en repetidas ocasiones les han negado el servicio médico en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la empresa no va al corriente con los pagos, aún y cuando este servicio se descuenta quincenalmente en el cheque de los obreros.

También señalaron que no han podido incrementar sus puntos para obtener una vivienda a crédito a través de Infonavit, ya que la empresa no paga a tiempo sus cuotas.

A la vez dieron a conocer que en los últimos tres años no han tenido el beneficio de ajustes salariales, no respetan los horarios de trabajo, no les dan uniformes para el desarrollo de sus actividades laborales.

La empresa PJP4 de origen venezolano, fue contratada por la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. de C.V., para el mantenimiento y producción de los derivados de petróleo en el complejo "Los Nejos".