Amenazan a defensor del territorio maya en Península de Yucatán

Cancún, Q. Roo.

El activista Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´ Xiíinbal, una de las figuras más visibles y emblemáticas de la defensa del territorio en la Península de Yucatán, fue amenazado de muerte y se acogió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de jurisdicción federal.

El también profesor y poeta maya, dijo en entrevista para El Universal, que los mensajes recibidos desde este martes, vía celular, son muy claros al advertirle que deje de intervenir en contra de los megaproyectos que amenazan las tierras de los pueblos originarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

"Ya nos tienes hasta la madre", inicia uno de los mensajes que Uc Be recibió y que le advierte que frene su lucha, porque "tú defensa del territorio" está afectando a mucha gente. "Está claro lo que dice. No puedo pensar más que eso viene de los intereses que he denunciado públicamente, detrás de las granjas porcícolas, de la siembra de soya transgénica, del turismo masivo y depredador, de los parques fotovoltáicos y del Tren Maya.

NO CONFÍA EN CUERPOS POLICIALES

"No sabemos cuál de todos sea; pero lo que sí sé es que no voy a renunciar a mi lucha, ni a mis espacios. No me van a callar, porque estamos luchando por defender nuestro territorio", manifestó. El líder indígena informó que como parte de su adhesión al Mecanismo federal de Protección a activistas y periodistas, el gobierno le pondrá policías para realizar rondines en su casa y en la de sus familiares, que también van incluidos en las amenazas que recibió.

Le ofrecieron además ponerle escoltas personales, lo cual no aceptó, pues dijo que desconfía de la policía."No tengo confianza en la policía. No sé si tenerlos tan cerca sea tan seguro", comentó, al señalar que está en vías de presentar una denuncia penal, lo cual no ha hecho porque implicaría que su celular fuese asegurado por la autoridad ministerial.