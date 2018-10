Amenaza Trump con reducir la ayuda a CA

Washington, D.C.

El presidente Donald Trump declaró ayer que Washington comenzará a recortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, a los que acusó de no detener a miles de migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Sin embargo, en su gobierno no surgieron indicios de alguna acción en respuesta a lo que él considera una “emergencia nacional”, según tuiteó.

Durante horas el lunes, funcionarios de la Casa Blanca no pudieron proporcionar una explicación sobre las amenazas del mandatario, las cuales reflejan su aparente frustración con la caravana de migrantes y su determinación para que redunde en ventajas electorales para los republicanos.

Las agencias federales indicaron que no recibieron instrucciones relacionadas con la declaración del presidente. Trump intenta que la inmigración ilegal sea un tema destacado en las elecciones legislativas del próximo mes.

Si el mandatario cumpliera su amenaza de poner fin o reducir significativamente la ayuda estadounidense, eso podría empeorar la pobreza y la violencia, factores que fomentan la migración contra la cual protesta, dijeron sus críticos.

“Tristemente, parece que la policía y las fuerzas armadas de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos”, tuiteó el presidente, y agregó sin proporcionar evidencia que “en ella van criminales y personas desconocidas de Medio Oriente”.

“He alertado a la Patrulla Fronteriza y a las fuerzas armadas de que esta es una emergencia nacional”, escribió. “¡Es necesario cambiar las leyes!”.

“La culpa es de los demócratas”, escribió. “Recuerden las elecciones de medio periodo”.

“Guatemala, Honduras y El Salvador fueron incapaces de evitar que la gente salga de su país y venga ilegalmente a Estados Unidos. Ahora empezaremos a recortar, o a reducir sustancialmente, la ayuda extranjera masiva que solemos darles”, escribió.

Posteriormente, ya en la Casa Blanca, agregó: “Hemos estando dando tanto dinero a tantos países durante tanto tiempo que no es justo y no es bueno. Y luego cuando les pedimos que mantengan a su gente en su país, no logran hacerlo”.

Sin embargo, no quedó claro si los tuits del presidente tuvieron alguna implicación en las políticas de Estados Unidos.

El Pentágono no recibió nuevas órdenes para que proporcione tropas de apoyo en la seguridad fronteriza, dijo el teniente coronel Jamie Davis, su portavoz. Y un funcionario del Departamento de Estado indicó que la agencia no había recibido ninguna instrucción en torno a eliminar o reducir la ayuda a los países centroamericanos.

Es el Congreso, no el presidente, el que asigna el dinero que será destinado a ayudar. La Casa Blanca tendría que notificarles a los legisladores si quisiera recortar o reasignar los fondos, lo cual podría demorar o complicar el proceso.

Recibieron los 3 países 500 mdd en el año fiscal

>Los tres países, “Guatemala, Honduras y El Salvador, recibieron aproximadamente 500 millones de dólares de Estados Unidos en el año fiscal 2017, dinero que se utiliza para financiar programas que promueven el desarrollo económico y la educación, así como la democracia y el respeto a los derechos humanos, entre otros asuntos.

>Hasta el momento no estaba claro cuánto dinero espera recortar Trump, aunque su gobierno ya había estado presionando para reducir el presupuesto gubernamental de ayuda global y operaciones en el extranjero en aproximadamente 30% para el año fiscal 2019 que comenzó el 1 de octubre.